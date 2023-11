PSG : Mbappé lâche une grosse annonce, Luis Enrique répond

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG a obtenu le match nul sur le fil face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Une rencontre au résultat amer pour les Parisiens qui ont survolé les débats, mais qui ont énormément pêché dans la finition. Alors qu’au sortir de la rencontre, Kylian Mbappé s’était montré très déçu de la prestation des siens, l’entraîneur Luis Enrique lui a répondu.

Le PSG sur un fil. Ce mardi soir, Kylian Mbappé et ses partenaires avaient la possibilité d’assurer leur qualification en 8èmes de finale de la Ligue des Champions en l’emportant face à Newcastle, mais également en fonction de l’issue de la rencontre entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Luis Enrique, rapidement menés au score. Dominateur, Paris l’aura pourtant été. En seconde période, le PSG n’aura cessé d’attaquer les buts de Nick Pope, en vain. Alors que le club parisien a eu de nombreuses opportunités de revenir dans la rencontre, voire plus, plusieurs joueurs du PSG comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, ou encore Kylian Mbappé ont manqué de nombreuses occasions franches.

« C'est une déception »

Au micro de RMC Sport , Kylian Mbappé se montrait justement très déçu de ce manque de réalisme de la part du PSG : « C'est une déception. Dans un match de Ligue des champions, on ne peut pas avoir autant d'opportunités et ne pas marquer. Ce n'est pas la structure, l'organisation. C'est nous, les joueurs, on doit bosser, être beaucoup plus cliniques » .

« C'est du football, pas du basket »