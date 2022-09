Foot - PSG

PSG : Mbappé lance un gros avertissement à ses coéquipiers

Publié le 15 septembre 2022 à 08h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré la victoire sur la pelouse du Maccabi Haïfa mercredi soir en Ligue des Champions, le PSG n’a pas affiché son meilleur visage de la saison avec une prestation plutôt timide. Kylian Mbappé s’est confié à ce sujet après la rencontre, et l’attaquant de l’équipe de France a tenu à interpeller ses coéquipiers.

Une semaine après une succès poussif face à la Juventus Turin (2-1), le PSG a enchainé sur un nouveau succès en Ligue des Champions mercredi soir sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1). Mais comme face à la Vieille Dame , la formation de Christophe Galtier n’a pas forcément rendu une brillante copie, avec notamment des absences au cours du match. Et Kylian Mbappé n’a pas hésité à faire passer un message au vestiaire du PSG.

Transferts - PSG : Kylian Mbappé affole déjà le mercato https://t.co/YV5BlrDAUu pic.twitter.com/cxfBcPx5Fl — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Des conditions difficiles »

Interrogé au micro de Canal + après le coup de siffler final, Mbappé a d’abord affiché ses regrets quant aux conditions de jeu qui ne lui ont pas donné satisfaction : « Oui, les conditions étaient un peu difficiles. Il faisait super chaud, le terrain n’était pas top non plus. Mais c’est la Ligue des Champions. Nous sommes venus pour gagner, conforter notre première place du groupe, et c’est ce que nous avons fait ce soir », a d’abord lâché l’attaquant du PSG.

« On s’est fait endormir »

Mbappé évoque ensuite les deux visages du PSG : « Nous avons bien débuté, mis de l’intensité. Après, nous nous sommes un peu fait endormir selon moi. Nous concédons ce premier but, mais nous avons bien réagi et avons commencé à installer notre jeu et à faire des différences. Nous avons réussi à mettre le deuxième but, puis à clore le spectacle un peu plus tard », poursuit l’international français.

« Il faut s’améliorer »