PSG : Mbappé hallucine toujours après son transfert exorbitant

Publié le 15 septembre 2022 à 03h30 par Arthur Montagne

Recruté en 2017 par le PSG qui aura déboursé au total 180M€ pour son transfert, Kylian Mbappé a conscience d'avoir été au coeur d'une énorme opération. Au micro des médias du club de la capitale, l'attaquant français évoque d'ailleurs son transfert qu'il juge lui-même exorbitant.

Durant l'été 2017, le PSG va frapper très fort en recrutant à la fois Neymar, pour 222M€, et Kylian Mbappé, qui débarque sous la forme d'un prêt avec une option d'achat dont le montant total est fixé à 180M€. Et pour ses débuts avec le club de la capitale, le jeune attaquant français ne va pas tarder à s'illustrer à l'image de sa prestation contre le Bayern Munich pour son premier match européen au Parc des Princes. Un souvenir sur lequel il revient.

«Je venais de digérer un transfert exorbitant»

« PSG-Bayern 2017. Je venais de digérer un transfert exorbitant à 18 ans et là c’est un premier match à domicile. J’étais dans mon élan monégasque. On avait réussi à jouer contre une grosse équipe. On gagnait à la maison, ça permettait d’envoyer un message. On avait réussi à faire une grosse prestation. Etre ovationné par le Parc de Princes, c’est sûr que c’est spécial. C’était la meilleure façon de lancer mon aventure parisienne », lance-t-il au micro de PSG TV avant d'afficher ses ambition en Ligue des champions.

