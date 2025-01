PSG - Kvaratskhelia : Il annonce un gros défi avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples contre 70M€. Priorité de Luis Enrique au poste d’ailier gauche, le Géorgien va sans doute pousser Bradley Barcola sur le banc. De son côté, Robert Pirès aimerait que le coach parisien justifie bien sa décision auprès de l’international Français.

Convoité par le PSG l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia aura finalement rejoint Paris cet hiver. Naples a finalement revu sa position, et s’est décidé à se séparer du Géorgien, qui ne souhaitait que rejoindre le club de la capitale. Nouveau numéro 7 des Rouge et Bleu, « Kvara » a tenu ses premiers mots en tant que Parisien dans la soirée.

Kvaratskhelia annonce la couleur au PSG

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’est un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux d’être là. Je sais aussi comment Paris travaille avec les joueurs. Cela correspond à ce que je suis, beaucoup de grands joueurs ont joué ici, je n’ai pas beaucoup réfléchi quand j’ai eu l’opportunité de venir à Paris », a confié Kvaratskhelia. Désormais, la situation de Bradley Barcola pose question au PSG. Robert Pirès lui, estime que Luis Enrique va devoir tenir un discours cohérent auprès du numéro 29 suite à l’arrivée du Géorgien.

« Le coach doit être bon dans son discours »

« Ce n’est pas facile, c’est même compliqué. Moi, je l’ai connu à Arsenal mais j’avais un certain âge et de l’expérience. Arsène Wenger avait pris au mercato d’hiver le milieu offensif du Séville FC José Antonio Reyes (en janvier 2004). Après, c’est à l’entraîneur d’expliquer pourquoi tu vas chercher tel joueur. Le coach doit être bon dans son discours. Paris veut gagner la Ligue 1 et aller très loin en Ligue des champions donc, si tu vas chercher un joueur comme ça, c’est que tu considères qu’il va t’apporter un plus et de la concurrence », a lâché le champion du monde 1998 auprès du Parisien.