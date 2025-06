PSG - Karim Benzema : Il annonce le jackpot ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà favori dans la course au Ballon d'Or étant donné qu'il a remporté la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait ainsi être le premier joueur français à remporter le prestigieux trophée depuis Karim Benzema en 2022. Et Laurent Blanc milite en faveur de l'attaquant du PSG et souhaite sa victoire.

Et si le prochain Ballon d'Or français après Karim Benzema se trouvait dans les rangs du PSG ? Auteur d'une très bonne saison 2024-2025 durant laquelle il a d'ailleurs été repositionné au poste d'avant-centre, Ousmane Dembélé fait aujourd'hui figure de favori pour le trophée. Et dans un entretien accordé au Parisien mercredi, Laurent Blanc a clairement pris position en faveur du numéro 10 du PSG pour succéder à Benzema.

« Il a tout gagné » « Bien entendu. Il a accompli une super saison, il a tout gagné. Il rassemble tous les critères pour être dans la course. Après, il y a souvent des surprises, où le lauréat n’est pas celui qu’on attend. Moi, sincèrement, cette récompense-là est une distinction individuelle, et ça, ça me gêne un peu », indique l'ancien entraîneur du PSG sur Dembélé.