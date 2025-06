PSG : Neymar annonce de gros sacrifices !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2009, Neymar a quitté Santos et le Brésil pour tenter une aventure en Europe. Après quatre saisons au FC Barcelone, la star de 33 ans a évolué pendant six années au PSG. Transféré à Al Hilal lors de l'été 2023, Neymar a fait son retour dans son club formateur le 31 janvier. Interrogé sur sa carrière, l'international brésilien s'est livré sur les sacrifices qu'il a dû faire pour s'imposer au plus haut niveau.

Formé à Santos, Neymar a tapé dans l'œil de la direction du FC Barcelone. A tel point que les Blaugrana ont déboursé environ 88M€ pour boucler le transfert du Brésilien lors de l'été 2009. Quatre années plus tard, le PSG a levé la clause libératoire à 222M€ de Neymar. Devenu indésirable à Paris au bout de six saisons, l'ailier gauche de 33 ans a été vendu à Al Hilal pour une somme proche de 90M€ à l'intersaison 2023. Et le 31 janvier dernier, Neymar a fait son retour à Santos. Alors que le club saoudien a résilié son contrat, l'ancien numéro 10 du PSG a retrouvé sa toute première équipe pour 0€.

Neymar vide son sac Lors d'un entretien accordé à Flow Podcast, Neymar s'est livré sur sa carrière. Et l'actuel pensionnaire de Santos a tenu à évoquer les sacrifices réalisés pour atteindre les sommets.