PSG : Jérôme Rothen en boite de nuit, le dossier balancé en direct !

Après l’AS Monaco, c’est au PSG que Jérôme Rothen avait poursuivi sa carrière en tant que joueur. Ayant évolué pour le club de la capitale entre 2004 et 2010, celui qu’on retrouve aujourd’hui au micro de RMC a également bien profité de la vie nocturne à Paris. D’ailleurs, un dossier sur Rothen a été balancé en direct à la radio.

Joueur du PSG de 2004 et 2010, Jérôme Rothen a passé de très belles saisons avec le club de la capitale. Et visiblement, cela n’était pas seulement le cas quand il était sur le terrain. En effet, du temps où il était à Paris, Rothen a également pu profiter de la vie nocturne agitée dans la capitale française avec de nombreuses virées en boite de nuit.

« Je me rappelle de ta superbe voiture blanche » C’est ainsi que Jérôme Rothen s’est fait afficher par un auditeur de RMC à propos de ses virées en boite de nuit. « J’avais croisé Ronaldinho dans une discothèque à l’époque où j’étais jeune. C’était un lendemain de match, il était entouré de 12 mannequins », a commencé par expliquer cet auditeur, qui a ensuite évoqué le cas de Rothen. « Toi aussi Jérôme, je t’ai croisé. Ça te dis rien le Man Ray ? Je me rappelle de ta superbe voiture blanche… Il y avait 5 ou 6 pots d'échappement ».