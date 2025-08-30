PSG - «Je suis très inquiet» : Le Qatar annonce une catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le football français traverse une terrible crise, les droits télés sont au cœur de toutes les inquiétudes. Interrogé à ce sujet, Nasser Al-Khelaïfi a reconnu que la situation ne prêtait pas à l'optimisme, bien qu'il espère que Ligue1+ puisse s'établir sur le long terme. Mais les clubs français sont dans l'inconnu selon le président du PSG.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur la situation du football français, notamment en ce qui concerne la crise des droits télés. Et il ne cache pas son immense inquiétude.

Al-Khelaïfi s'inquiète pour le foot français « C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait... Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire », assure le président du PSG dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de donner son avis sur Ligue1+, le nouveau diffuseur officiel du championnat de France.