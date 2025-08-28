PSG : Deux transferts annoncés, la «relation particulière» qui le fait rêver !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison compliqué en Ligue 1, le FC Nantes accueille l’AJ Auxerre ce samedi à la Beaujoire. Présent face à la presse ce jeudi, l’entraîneur Luis Castro a plaisanté sur le sujet du mercato, affirmant que s’il le pouvait, il recruterait deux ou trois joueurs du PSG, ou d’autres cadors européens.

Le PSG dispose d’un effectif conséquent, qui fait rêver un bon nombre d’équipes. Le club de la capitale a d’ailleurs parfaitement lancé sa saison en remportant la Supercoupe d’Europe, et en battant Nantes et Angers. De son côté, le club nantais a mal démarré, avec deux défaites en autant de matchs. Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach Luis Castro a d’ailleurs plaisanté à propos du mercato estival.

« J’en prends deux : João Neves et Gonçalo Ramos » « Si je pouvais recruter au PSG ? J’en prends deux : João Neves et Gonçalo Ramos, parce que je les aime beaucoup, on a une relation particulière », a notamment lâché l’entraîneur portugais. Pour rappel, ce dernier était à la tête des équipes de jeunes et de la réserve de Benfica entre 2019 et 2023. Luis Castro a ensuite enchaîné tout en continuant à plaisanter. « Si on n’avait de l’argent infini, je ferais venir quelques joueurs du Real Madrid ou d’Arsenal que j’aime bien. Peut être 2 ou 3 du Paris-Saint-Germain (sourires) mais ce n’est pas possible. Je sais que le club me donne le maximum de moyens et le club sait qu’avec ce que j’aurai, je ferai le maximum ».