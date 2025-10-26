PSG : «Je n’aime pas…», Luis Enrique intervient pour Hakimi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Stade Brestois (0-3). Auteur d’un doublé en portant le brassard de capitaine, Achraf Hakimi a réalisé une excellente prestation. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a comparé son latéral marocain à Dani Alves, bien que l’Espagnol n’apprécie pas les comparaisons.

Le PSG enchaîne. Après sa belle victoire contre Leverkusen en Ligue des Champions en début de semaine, le club de la capitale a renoué avec la victoire en Ligue 1 sur la pelouse de Brest ce samedi (0-3). La formation de Luis Enrique a été mise sur de bons rails par Achraf Hakimi auteur d’un doublé.

« Si vous vous rappelez, j’ai eu Dani Alves ! » Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a tenu de beaux mots à l’égard de l’international Marocain, qui lui rappelle Dani Alves. « Hakimi ? Si vous vous rappelez, j’ai eu Dani Alves ! C’est difficile de comparer les joueurs, je n’aime pas ça. Chaque joueur est différent », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.