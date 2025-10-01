PSG : «Je l'adore», la déclaration d’amour de Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone à l’été 2024, Hansi Flick a totalement convaincu Luis Enrique. En conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions entre le PSG et le Barça, le technicien espagnol a encensé son homologue et confié qu’il adorait regarder les matchs de son équipe.

Joueur puis entraîneur du FC Barcelone pendant plusieurs années, qu’il va retrouver mercredi en Ligue des champions, Luis Enrique a toujours un œil attentif sur les performances de son ancienne équipe. Et l’entraîneur du PSG aime beaucoup ce qu’il voit depuis la nomination d’Hansi Flick en tant qu’entraîneur des Blaugrana.

« Je l'adore depuis le début » « Hansi Flick, je l'adore depuis le début parce qu’il a récupéré l’idée footballistique qu’il y a au Barça. C’est un entraîneur de très haut niveau », a confié Luis Enrique ce mardi en conférence de presse à propos du FC Barcelone d’Hansi Flick.