PSG : «J'ai fait beaucoup la fête avec Neymar», une célébrité balance tout !

Artiste brésilienne bien installée en France aujourd'hui, Bianca Costa a noué une forte amitié avec Neymar du temps où il jouait au PSG. Elle a ainsi pu côtoyer le désormais joueur de Santos à plusieurs reprises entre 2017 et 2023, notamment lors des soirées organisées par son compatriote. Et Bianca Costa s'est régalée.
Pendant ses 6 années au PSG, Neymar a essuyé de nombreuses critiques malgré tout son talent. La raison ? Son hygiène de vie pas forcément en adéquation avec le sport de haut niveau. En effet, le Brésilien était un grand adepte des soirées et ce n'est pas Bianca Costa qui dira le contraire. L'artiste brésilienne est devenue amie avec Neymar et elle a ainsi pu participer aux nombreuses fêtes de ce dernier quand il jouait au PSG.
« Neymar ? C’était sa vie »
« Il y a des joueurs brésiliens, il y en a beaucoup qui ont mal fini parce que la fête les rattrape. Neymar ? C’était sa vie. Dès fois, le mec, entraînement, le soir « les gars, fête ». J’ai fait beaucoup la fête avec Neymar », a annoncé Bianca Costa à l'occasion de son passage au micro de France Inter.
« Des années de fou quand Ney était à Paris »
La chanteuse brésilienne a ensuite également confié : « En tant que femme, tu as toujours un peu peur de comment les gens vont te voir. Le milieu du foot, ça reste très misogyne. J’ai eu la chance d’avoir toujours un super accueil et d’être vraiment respectée en tant qu’artiste auprès d’eux. Des années de fou quand Ney était à Paris ».