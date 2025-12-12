PSG : «J'ai fait beaucoup la fête avec Neymar», une célébrité balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Artiste brésilienne bien installée en France aujourd'hui, Bianca Costa a noué une forte amitié avec Neymar du temps où il jouait au PSG. Elle a ainsi pu côtoyer le désormais joueur de Santos à plusieurs reprises entre 2017 et 2023, notamment lors des soirées organisées par son compatriote. Et Bianca Costa s'est régalée.

Pendant ses 6 années au PSG, Neymar a essuyé de nombreuses critiques malgré tout son talent. La raison ? Son hygiène de vie pas forcément en adéquation avec le sport de haut niveau. En effet, le Brésilien était un grand adepte des soirées et ce n'est pas Bianca Costa qui dira le contraire. L'artiste brésilienne est devenue amie avec Neymar et elle a ainsi pu participer aux nombreuses fêtes de ce dernier quand il jouait au PSG.

« Neymar ? C’était sa vie » « Il y a des joueurs brésiliens, il y en a beaucoup qui ont mal fini parce que la fête les rattrape. Neymar ? C’était sa vie. Dès fois, le mec, entraînement, le soir « les gars, fête ». J’ai fait beaucoup la fête avec Neymar », a annoncé Bianca Costa à l'occasion de son passage au micro de France Inter.