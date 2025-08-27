PSG : «Intouchable», le transfert impossible fuite dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 1er septembre prochain au soir sonnera la fin du mercato estival. Le Paris Saint-Germain pourrait réserver à ses supporters une belle surprise de dernière minute, mais aucune sueur froide au sujet de Vitinha. Le métronome du PSG serait tout bonnement « intouchable » aux yeux des trois décideurs du club de la capitale.

Au fil de la saison dernière, Vitinha a confirmé toutes les belles choses démontrées lors de son premier exercice sous les ordres de Luis Enrique. Le milieu de terrain portugais est à ce jour indéboulonnable aux yeux du coach espagnol et a pu acquérir une belle cote sur le marché des transferts et notamment chez les grands clubs étrangers ainsi qu'en Premier League.

«Je veux vraiment rester ici, je suis vraiment heureux ici» Ces derniers mois, alors que son nom revenait dans la presse anglaise au sujet d'un potentiel transfert, Vitinha déclarait sa flamme au Paris Saint-Germain et à personne d'autre. « Je connais le pouvoir de la Premier League. Tout ce que je peux dire, c’est que je veux vraiment rester ici, je suis vraiment heureux ici, et je suis sûr que le club pense de la même manière ».