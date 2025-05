PSG : Ils quittent Paris, la décision est validée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'approche de la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan, le PSG a pris une décision qui peut paraître étonnante en autorisant sept cadres à prendre une semaine de repos. Nicolas Dyon, préparateur physique du Borussia Mönchengladbach, soutient cette décision en soulignant l'importance de la fraîcheur mentale.

Dans moins de trois semaines, le PSG disputera l’un des matchs les plus importants de son histoire. Après avoir sorti Arsenal, le club de la capitale a rendez-vous avec l’Inter le 31 mai prochain du côté de Munich pour la finale de la Ligue des champions. Et d’ici-là, Luis Enrique a l’intention de faire souffler ses cadres, le PSG étant déjà sacré en Ligue 1. Alors qu’une équipe remaniée a joué à Montpellier, sept cadres (Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha et Fabian Ruiz) ont reçu l’autorisation de prendre une semaine de pros, certains d’entre eux décidant de se ressourcer à l’étranger.

« A cette période de l'année, l'aspect mental est encore plus important que la dimension athlétique »

Le Paris Saint-Germain a-t-il adopté une bonne stratégie en laissant partir plusieurs de ses éléments ? « Ça peut surprendre le grand public parce que ce n'est pas dans la culture française de donner une période de coupure longue en pleine saison mais les staffs ont acté que, notamment à cette période de l'année, l'aspect mental est encore plus important que la dimension athlétique », souligne dans L’Equipe Nicolas Dyon, préparateur physique du Borussia Mönchengladbach.

« Les gains en termes de fraîcheur mentale sont évidents »

« En si peu de temps, il n'y a aucun risque de perte physique, poursuit-il. S'ils avaient envoyé toute l'équipe au repos pendant une semaine, cela aurait pu soulever des questions. Mais là, faut-il mieux faire une séance physique sur son lieu de vacances ou au centre d'entraînement ? Les gains en termes de fraîcheur mentale sont évidents en dehors du lieu habituel des séances. »