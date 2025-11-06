PSG : Il signe son retour, l'annonce surprise en direct !

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Warren Zaïre-Emery. Pour cette trêve du mois de novembre, le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler le milieu de terrain du PSG. Comme l'a avoué Didier Deschamps, il n'a pas prévenu Warren Zaïre-Emery avant de le convoquer.
Warren Zaïre-Emery ne faisait pas partie du groupe A de l'équipe de France lors du dernier rassemblement. En effet, Didier Deschamps n'a pas convoqué le milieu de terrain du PSG, qui a retrouvé les Espoirs au mois d'octobre.
Equipe de France : Deschamps rappelle Zaïre-Emery
Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé qu'il rappelait Warren Zaïre-Emery, et ce, pour les deux prochains rendez-vous de l'équipe de France. Les Bleus ayant rendez-vous avec l'Ukraine (le 13 novembre) et avec l'Azerbaïdjan (le 16 novembre). Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a expliqué son choix.
«Je ne me suis pas entretenu avec lui»
« Le retour de Warren Zaïre-Emery en équipe de France ? Je ne me suis pas entretenu avec lui, je l'ai vu quand il était avec les Espoirs (en octobre). C'est un joueur qui a fait partie de beaucoup de rassemblements. A partir du moment où il voyait ça d'un bon œil de rejouer avec les Espoirs... depuis il a rejoué avec son club, à un bon niveau. Je sais que l'attente de Warren, c'est d'être avec nous. De par ce qu'il fait depuis le mois dernier, c'est pour ça que je le rappelle. Aujourd'hui, il a déjà un vécu en A, qui est assez conséquent », a confié Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.