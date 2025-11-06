PSG : Il signe son retour, l'annonce surprise en direct !

Amadou Diawara

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Warren Zaïre-Emery. Pour cette trêve du mois de novembre, le sélectionneur des Bleus a décidé de rappeler le milieu de terrain du PSG. Comme l'a avoué Didier Deschamps, il n'a pas prévenu Warren Zaïre-Emery avant de le convoquer.

Warren Zaïre-Emery ne faisait pas partie du groupe A de l'équipe de France lors du dernier rassemblement. En effet, Didier Deschamps n'a pas convoqué le milieu de terrain du PSG, qui a retrouvé les Espoirs au mois d'octobre.

Equipe de France : Deschamps rappelle Zaïre-Emery Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé qu'il rappelait Warren Zaïre-Emery, et ce, pour les deux prochains rendez-vous de l'équipe de France. Les Bleus ayant rendez-vous avec l'Ukraine (le 13 novembre) et avec l'Azerbaïdjan (le 16 novembre). Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a expliqué son choix.