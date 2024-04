PSG : Il plombe Barcelone et fait son mea culpa !

Thomas Bourseau

Le PSG rejoint le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2020/2021 grâce à sa victoire sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir en quart de finale retour de C1 (4-1). Un fait de jeu a fait basculer la rencontre, à savoir l’exclusion de Ronald Araujo. Le défenseur du FC Barcelone s’est livré en conférence de presse sur sa tristesse.

Mardi soir, le PSG a réalisé ce qu’aucun club français n’était parvenu à faire jusqu’ici : se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions en phase à élimination directe en ayant perdu le match aller à domicile (3-2). Cette semaine, sur la pelouse de Montjuic, le Paris Saint-Germain a disposé du FC Barcelone qui menait pourtant au score jusqu’à l’exclusion de Ronald Araujo à la 29ème minute de jeu.

«Recevoir un carton rouge si tôt dans le match, ça vous tue»

Un coup de tonnerre qui a grandement handicapé le FC Barcelone selon son milieu de terrain Ilkay Gündogan. « Recevoir un carton rouge si tôt dans le match, ça vous tue. Je pense que dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un-contre-un. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement ». Après l’expulsion de Ronald Araujo, le PSG a pu égaliser, puis dérouler jusqu’à remporter le match sur le score de 4 buts à 1.

«Je suis triste comme tous les supporters de l'élimination, nous l'avions en main»