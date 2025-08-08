PSG : «Il n’y a rien», la vérité éclate sur le transfert d’une star !

Liverpool sera-t-il le point de chute de Bradley Barcola ? L’international français est annoncé comme éventuelle recrue des Reds si ces derniers n’arrivaient pas à mettre la main sur Alexander Isak. Pour remplacer son attaquant, le PSG ciblerait une star qui évolue avec Kylian Mbappé selon Fabrizio Romano.
Le Paris Saint-Germain va-t-il repartir sur du neuf en se séparant de Bradley Barcola ? D’après L’Équipe, Liverpool songerait sérieusement à miser sur l’international français si jamais le transfert d’Alexander Isak venait à échouer avec Newcastle. Du côté du PSG, on fermerait la porte au départ de Barcola à moins que le principal intéressé sorte du silence.
«Le joueur doit s’exposer parce que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le vendre»
« Le PSG ne veut pas vendre Barcola. Le seul moyen pour que Barcola signe (ndlr à Liverpool) pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir. C’est un scénario très lointain pour le moment, mais le joueur doit s’exposer parce que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le vendre. Luis Enrique ne veut absolument pas le lâcher ». a confié Fabrizio Romano mercredi soir par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.
«Il n'y a rien de concret, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo»
Le journaliste italien s’est projeté sur son éventuelle succession au PSG avec un nom qui revient en première ligne : Rodrygo Goes, attaquant de 24 ans du Real Madrid, constamment annoncé sur le départ. « Le PSG pourrait s'intéresser à Rodrygo. Mais Rodrygo est très content de rester au Real Madrid, il veut se battre pour sa place. Il est totalement concentré sur le Real Madrid. Mais au PSG, si Barcola décide de partir, si Liverpool s'attaque à lui, Rodrygo pourrait être une option. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG ». Le décor est planté.