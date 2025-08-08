PSG : «Il n’y a rien», la vérité éclate sur le transfert d’une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Liverpool sera-t-il le point de chute de Bradley Barcola ? L’international français est annoncé comme éventuelle recrue des Reds si ces derniers n’arrivaient pas à mettre la main sur Alexander Isak. Pour remplacer son attaquant, le PSG ciblerait une star qui évolue avec Kylian Mbappé selon Fabrizio Romano.

Le Paris Saint-Germain va-t-il repartir sur du neuf en se séparant de Bradley Barcola ? D’après L’Équipe, Liverpool songerait sérieusement à miser sur l’international français si jamais le transfert d’Alexander Isak venait à échouer avec Newcastle. Du côté du PSG, on fermerait la porte au départ de Barcola à moins que le principal intéressé sorte du silence.

«Le joueur doit s’exposer parce que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le vendre» « Le PSG ne veut pas vendre Barcola. Le seul moyen pour que Barcola signe (ndlr à Liverpool) pour le PSG serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir. C’est un scénario très lointain pour le moment, mais le joueur doit s’exposer parce que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le vendre. Luis Enrique ne veut absolument pas le lâcher ». a confié Fabrizio Romano mercredi soir par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.