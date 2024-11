PSG : «Il n'a pas le niveau», Riolo balance sur le remplaçant de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Etincelant en Ligue 1 depuis le début de cette saison, Bradley Barcola a réussi à combler le vide laissé par la star de 25 ans. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le numéro 29 du PSG « n'a pas encore le niveau » en Ligue des Champions.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes à l'issue de sa septième saison à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

L'après-Mbappé est assuré par Barcola

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, le PSG s'est offert les services de Désiré Doué. Mais sur le terrain, c'est Bradley Barcola qui assure la succession du numéro 7 parisien. Titulaire indiscutable sur l'aile gauche de Luis Enrique, le crack de 22 ans est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 réalisations. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Bradley Barcola est encore trop juste pour la Ligue des Champions.

«En Ligue des Champions, il n’a pas encore le niveau»

« Bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi, de ce match contre Newcastle où j’avais dit ça pour la première fois. Rien n’a changé. Rien n’a changé chez lui. Bon en Ligue 1, en Ligue des Champions il a encore tout à montrer. Sauf que moi en a un an ce que j’ai vu, c’est les Unes de journaux, il a déjà remplacé Mbappé, c’est la nouvelle star du PSG. On est complètement à côté de la plaque. (…) Bambi, en championnat, il y a de vrais progrès. Je trouve que c’est un joueur qui commence à montrer des choses. En Ligue des Champions, il n’a pas encore le niveau », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.