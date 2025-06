PSG : «Il faut arrêter les conneries», le craquage de Pierre Ménès

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rupture à Paris. Le PSG et la Mairie n’ont pas trouvé de terrain d’entente pour le rachat du Parc des princes, la maire Anne Hidalgo n’étant pas vendeuse. Une situation qui est allée beaucoup trop loin du point de vue de Pierre Ménès qui a haussé le ton sur sa chaîne YouTube.

Entre le Paris Saint-Germain et le Parc des princes, les Noces d’or ont été fêtées en 2022. Après plus de 50 ans de mariage, le club de la capitale pourrait quitter le temple auquel il a été associé pendant la majeure partie de son existence. Nasser Al-Khelaïfi chante le même refrain depuis l’automne dernier : faute d’accord avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc, le PSG va construire un nouveau stade ailleurs.

«Ce n’est pas du bluff» Tendance confirmée par Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube mardi. « Ce n’est pas du bluff, j’en parlais très récemment avec Valérie Pécresse qui me disait effectivement que le club hésitait maintenant entre Massy et Poissy pour faire leur stade. Leur PSG land avec hôtels, boutiques, restaurants, studios télé, de cinéma, parkings et tout ce qu’il faut. (…) Ce serait dramatique pour la ville de Paris. Dans une interview récente, Valérie Pécresse a d’ailleurs indiqué que si elle était décisionnaire, elle dirait au club de rester au Parc des princes ».

«On se heurte à la connerie d’Anne Hidalgo qui ne veut pas vendre le stade» Cependant, ce n’est pas Valérie Pécresse qui pilote le dossier, mais la Maire de Paris qu’est Anne Hidalgo. Pour sa rubrique Face à Pierrot où l’ex-consultant de Canal+ répond aux questions de ses internautes, il n’a pas été tendre envers Anne Hidalgo. « Maintenant, on se heurte à la connerie crasse d’Anne Hidalgo qui ne veut pas vendre le stade au PSG et au Qatar. Alors que la question n’est pas de vendre le stade au Qatar, la question est de vendre le stade au club, ce qui n’est quand même pas aberrant. Le (Santiago) Bernabeu appartient au Real Madrid et il est en plein centre de Madrid. Il faut arrêter les conneries avec ça ».