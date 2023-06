PSG : Il en remet une couche sur le malaise avec Messi

Alexis Brunet

Après deux ans en France, Lionel Messi a fait le choix de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. L'Argentin s'est engagé avec l'Inter Miami, avec à la clé un contrat très lucratif. L'aventure de l'ancien joueur du FC Barcelone à Paris n'aura pas été un long fleuve tranquille. Il a souvent été pris à partie, et sifflé par les supporters. Une attitude que ne s'explique pas Leandro Paredes.

À l'été 2021, le monde du football entrait en ébullition. Lionel Messi quittait le FC Barcelone et rejoignait le PSG. L'Argentin était accueilli en rock star à l'aéroport du Bourget, et les supporters parisiens se mettaient à rêver encore un peu plus d'une victoire finale en Ligue des Champions. Mais deux ans plus tard, l'histoire d'amour entre le septuple Ballon d'Or et le club de la capitale s'est très mal terminée.

Messi pris en grippe par les supporters

Au PSG, Lionel Messi en a pris pour son grade. Alors qu'il était adulé, presque sanctifié à Barcelone, il n'a pas reçu le même traitement à Paris. Il a été copieusement sifflé à de nombreuses reprises par les supporters du Parc des Princes. Ces derniers reprochaient à l'Argentin son manque d'implication défensive notamment. Plus globalement, le champion du monde 2022 a payé les frais des dernières mauvaises saisons parisiennes, avec Neymar aussi.

Paredes ne comprend pas les sifflets