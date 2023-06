Transferts : Neymar prépare son départ, le PSG est déjà prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé à Santos, Neymar n'a jamais caché son affection pour son ancien club et multiplie les appels du pied ces derniers mois en vue d'un possible retour. Le numéro 10 du PSG pourrait ainsi suivre les traces de plusieurs figures auriverde qui ont décidé de retourner au pays après avoir brillé sur le vieux Continent. Le 10 Sport vous propose de revenir sur ces joueurs de la Seleção qui ont retrouvé le Brésil à la fin de leur carrière. Une trajectoire qui pourrait donner des idées au Ney...

Recruté pour 222M€ en provenance du FC Barcelone, devenant de ce fait le joueur le plus cher de l’histoire, Neymar connaît une histoire contrariée avec le PSG. Son irrégularité et ses absences répétées ne sont pas compatibles avec l’indemnité de transfert déboursé par le club de la capitale et les émoluments XXL perçus par la star auriverde, au point que cette dernière n’est désormais plus retenue par ses dirigeants. Les pistes ne sont pas nombreuses pour le départ de Neymar, dont le nom a récemment circulé en Arabie saoudite ou du côté de Chelsea comme vous l’a révélé le10sport.com. Autre hypothèse, celle d’un retour au Brésil pour l’ancien crack de Santos.

Neymar s’annonce chez Santos

Neymar n’a jamais caché son amour pour son club affection et multiplie ces derniers mois les appels du pied en direction de Santos. Durant sa dernière convalescence, le numéro 10 du PSG est apparu du côté de l’Urbano Caldeira pour afficher son soutien à la formation brésilienne lors d’un match de Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Sud, contre Audax Italiano (Chili) en février. Neymar avait alors affiché son rêve de retrouver Santos, avec le maillot de son ancienne équipe sur les épaules. « Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt , promettait-il aux journalistes, dans des propos relayés par Globo Esporte. C’est trop bon de revenir chez moi. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux d’être de retour ici dix ans après. (...) C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici (…) Si moi je rêve (de rejouer pour Santos), imaginez les supporters . »



Des retrouvailles avec Santos sont donc dans l’esprit de Neymar, qui en a rajouté une couche cette semaine, au micro d’ UOL : « J'ai le rêve de jouer à nouveau au Brésil, j'ai le rêve de jouer à nouveau à Santos. J'espère que cela arrivera un jour. » Un plan de carrière vu d’un bon œil par la sœur de l’attaquant, bien que celle-ci opterait plutôt pour Botafogo, club dont elle est fan. « Je peux essayer , répondait Rafaella Santos sur la possibilité de convaincre le Ney de rejoindre le club basé à Rio de Janeiro. C e serait un immense bonheur pour moi et pour tous les fans de Botafogo. Je peux essayer d’avoir cette petite conversation calmement avec lui. » A l’heure où les rumeurs sont nombreuses concernant le prochain club de Neymar, une fin de carrière dans son pays pourrait donc être dans ses plans. Le PSG est en tout cas prévenu, le retour au bercail est une vieille habitude des stars auriverde.

PSG : Surprise, Neymar annonce sa prochaine destination ! https://t.co/QLz5gIiBG8 pic.twitter.com/e8aSQ4k8ww — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Raí, Ronaldinho, Nenê… Les anciens du PSG sont déjà retournés chez eux

Plusieurs figures de la Seleção et du Paris Saint-Germain ont en effet décidé par le passé de retrouver le Brésil après avoir brillé en Europe, et notamment du côté du Parc des Princes. C’est le cas de Raí, parti du PSG en 1998 afin de retrouver le São Paulo FC mais également Valdo, s’engageant en faveur de Cruzeiro avant d’enchaîner les clubs auriverde, ou encore Leonardo, lui aussi de retour à São Paulo après avoir rejoint l’AC Milan. Dani Alves choisira ce même club au Brésil en 2019 avant de retourner au FC Barcelone. Plus récemment, Nenê, ami de Neymar, a joué les prolongations dans sa carrière en signant en faveur de Vasco da Gama dès 2015, tandis que David Luiz a choisi Flamengo en 2021. Un club qu'a également connu Ronaldinho, avant des passages à l’Atlético Mineiro et Fluminense.

Roberto Carlos, Ronaldo et d'autres stars de la Seleção ont fait de même