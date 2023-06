PSG : C’est terminé pour Neymar, il annonce la fin

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Neymar ne semble pas disposé à vouloir plier bagage, et ce alors que ses dirigeants aimeraient s’en séparer. De quoi semer le trouble sur son avenir, mais des questions se posent également sur la suite de sa carrière avec la sélection. Au Brésil, une retraite internationale n’est pas exclue alors qu’un nouveau cycle pourrait s’ouvrir l’année prochaine avec Carlo Ancelotti.

Avec Luis Enrique, Neymar peut-il retrouver son meilleur niveau et faire preuve de régularité au PSG ? La question se pose avec l’arrivée attendue de l’ancien entraîneur du FC Barcelone pour succéder à Christophe Galtier. Alors qu’on le disait prêt à partir, Neymar compterait désormais poursuivre son aventure au PSG, affichant sa motivation à son entourage d’après L’Equipe . Pour autant, certains observateurs ne sont pas convaincus.

Adultère : Neymar dérape, elle balance tout ! https://t.co/3tZS6hou8Y pic.twitter.com/Zy53xIrPew — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« J’ai des doutes concernant la suite »

Journaliste chez SporTV au Brésil, Jair Machado affiche son scepticisme dans les colonnes de L’Equipe : « Moi, j’ai des doutes concernant la suite. Dans quel état est-il après sa grave blessure ? Où va-t-il jouer ? En France, avec la concurrence de Mbappé, en Angleterre, en Arabie saoudite. Est-ce qu’il veut disputer la prochaine Coupe du monde ? Tout ça est encore très flou. »

« Je ne serais pas surpris s’il annonçait sa retraite internationale »