PSG : Il écœure Kylian Mbappé et jubile encore !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison dernière, Benjamin Lecomte avait brillé sur la pelouse de Montpellier malgré la défaite contre le PSG (3-1), le portier héraultais parvenant à repousser les deux tentatives de Kylian Mbappé sur penalty, et ce un peu plus d’un mois après la réussite dans l’exercice de l’international français à la Coupe du monde. Interrogé par la LFP, il savoure encore cette soirée.

Le 1er février dernier, Kylian Mbappé vivait une soirée cauchemardesque sur la pelouse de Montpellier. Avant de sortir blessé, l’attaquant du PSG avait raté son penalty une première fois face à Benjamin Lecomte, avant de connaître un nouvel échec sur une deuxième tentative car des joueurs montpelliérains étaient entrés dans la surface avant la frappe. Un mauvais souvenir pour l’attaquant des Bleus , une soirée mémorable pour le portier héraultais.

Le patron du Real Madrid a une «obsession» avec Mbappé https://t.co/LAD7zO4FmG pic.twitter.com/2lFecSYfcS — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

« Je pense qu’on m’en parlera pendant longtemps »

« Si c’est mon meilleur souvenir de pénalty ? Oui, parce que j’en avais sorti deux d’affilée et que ça ne m’était jamais arrivé , savoure encore le gardien de Montpellier, dans un entretien accordé au site de la LFP. Et en plus, c’était contre le meilleur joueur du monde ! On m’en parle souvent et je pense qu’on m’en parlera pendant longtemps. »

« Emiliano Martínez n’a pas réussi à le faire »