PSG : «Il doit s’en aller», un départ annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fabian Ruiz était attendu au tournant cette saison au PSG après son Euro 2024 réussi, mais le milieu de terrain espagnol enchaine les performances décevantes comme mardi soir face au Bayern Munich. Et Daniel Riolo, qui s’est exprimé en direct sur RMC après le match, a évoqué un départ de Ruiz au PSG.

Titularisé à la surprise générale mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich (défaite 1-0), Fabian Ruiz peine toujours autant à se mettre en valeur au PSG. Le milieu de terrain de 28 ans avait pourtant été l’un des meilleurs joueurs de l’Euro 2024 avec l’Espagne, mais son rendement sous le maillot du PSG laisse encore à désirer. Et certains commencent à perdre patience avec l’ancien joueur de Naples, à l’image de Daniel Riolo…

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Ça suffit »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport après la défaite du PSG, l’éditorialiste s’est lâché sur le cas Fabian Ruiz : « On a évidemment été ébloui par son Euro, mais là maintenant, le avant et le après, ça suffit. Il y a rien, c’est le néant. Soit comme Ancelotti avait fait, tu le mets devant la défense pour voir en dernière chance. Il n’y est pas, il est complètement à la ramasse. Il faut aussi dire qu’il est meilleur avec l’Espagne que le PSG car il est plus à l’aise. Il est plus à l’aise humainement dans le vestiaire avec l’Espagne. Fabian Ruiz n’est pas très bien dans le vestiaire parisien parce que les mecs ne sont pas comme lui, ne parle pas comme lui, n’ont pas la même culture que lui. Il n’est pas fondu dans ce vestiaire, il n’est pas très à l’aise. Il parle à 2-3 personnes, le reste, ce n'est pas sa bande », lâche Riolo.

« il doit s’en aller »

Selon lui, il est désormais difficile de continuer d’envisager l’avenir du PSG avec Fabian Ruiz sous contrat : « Il n’est pas bien au PSG, peut-être qu’il doit s’en aller », insiste-t-il. Reste à savoir ce que décidera l’international espagnol, sous contrat jusqu’en 2027 au PSG.