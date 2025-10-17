PSG : Il débarque à Paris pour un coup historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain accueille Strasbourg. Un sacré défi pour l’équipe adverse qui n’a jamais décroché les trois points au Parc des Princes. Présent devant les journalistes à la veille du match, Liam Rosenior a partagé son optimisme, avec l’espoir de réaliser un coup historique dans la capitale.

Pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale du mois d’octobre, le PSG accueille Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Et il s’agit d’un choc puisque le Racing ne compte qu’un point de retard sur le leader parisien. Jusqu’à présent, les Alsaciens n’ont jamais gagné au Parc des Princes, avec un bilan de 27 défaites et 7 matchs nuls contre le PSG, mais cela n’empêche pas Liam Rosenior de rester optimiste.

« Si on n'y croit pas, on perd à coup sûr » « Si on n'y croit pas, on perd à coup sûr. Je veux donc que mon équipe y croie. Je sais et mes joueurs aussi que le Racing n'a jamais gagné à Paris. Mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'une source de motivation supplémentaire pour ce match », estime l’entraîneur strasbourgeois.