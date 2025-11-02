PSG : Il claque la porte, les discussions secrètes après son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au début du mois de septembre, Presnel Kimpembe quittait le PSG pour le Qatar SC. Formé à Paris, le défenseur central a toujours été un modèle pour les Titis Parisiens issus du centre de formation. Le joueur de 30 ans a confirmé qu’il continuait d’échanger avec certains jeunes malgré son départ du club.

Le PSG a perdu l’un de ses visages. Si depuis presque trois ans déjà, Presnel Kimpembe n’est plus le même qu’avant en raison d’une énorme blessure au talon d’Achille survenue en février 2023 contre l’OM, le défenseur central n’a jamais cessé de s’impliquer à 100 % pour son club. En septembre dernier, l’ancien Parisien a rejoint le Qatar SC.

« J’échange toujours avec eux, j’ai eu ce rôle de grand frère » Durant sa convalescence, Presnel Kimpembe a servi de modèles pour les jeunes joueurs du PSG issus du centre de formation. Faisant partie des rares Titis à avoir réussi à faire carrière au sein de l’équipe première, le joueur de 30 ans est revenu sur sa relation avec ces derniers depuis son départ. « J’échange toujours avec eux, j’ai eu ce rôle de grand frère et on va dire un petit peu d’exemple entre guillemets parce que je suis passé par là, je sais comment ça marche, et je leur ai toujours conseillé de faire attention : ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, fais comme si, fais comme ça. J’ai toujours eu ce rôle-là avec eux, que ce soit sur le terrain ou en dehors », a ainsi confié Kimpembe pour Foot Mercato.