PSG : Il claque la porte, les discussions secrètes après son transfert !

Au début du mois de septembre, Presnel Kimpembe quittait le PSG pour le Qatar SC. Formé à Paris, le défenseur central a toujours été un modèle pour les Titis Parisiens issus du centre de formation. Le joueur de 30 ans a confirmé qu’il continuait d’échanger avec certains jeunes malgré son départ du club.
Le PSG a perdu l’un de ses visages. Si depuis presque trois ans déjà, Presnel Kimpembe n’est plus le même qu’avant en raison d’une énorme blessure au talon d’Achille survenue en février 2023 contre l’OM, le défenseur central n’a jamais cessé de s’impliquer à 100 % pour son club. En septembre dernier, l’ancien Parisien a rejoint le Qatar SC.
« J’échange toujours avec eux, j’ai eu ce rôle de grand frère »
Durant sa convalescence, Presnel Kimpembe a servi de modèles pour les jeunes joueurs du PSG issus du centre de formation. Faisant partie des rares Titis à avoir réussi à faire carrière au sein de l’équipe première, le joueur de 30 ans est revenu sur sa relation avec ces derniers depuis son départ. « J’échange toujours avec eux, j’ai eu ce rôle de grand frère et on va dire un petit peu d’exemple entre guillemets parce que je suis passé par là, je sais comment ça marche, et je leur ai toujours conseillé de faire attention : ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, fais comme si, fais comme ça. J’ai toujours eu ce rôle-là avec eux, que ce soit sur le terrain ou en dehors », a ainsi confié Kimpembe pour Foot Mercato.
« Ils peuvent m’appeler si ça n’a rien à voir avec le foot »
« Par exemple, des fois, ils peuvent m’appeler si ça n’a rien à voir avec le foot, demander des conseils ou juste échanger. Je sais que ça leur fait du bien parfois. Personnellement, c’est ce qui me plaît aussi. Avoir un rôle différent et être là pour le centre de formation ou pour la jeunesse, c’est ce qui m’a toujours tenu à cœur. J’ai grandi, j’ai appris. Je n’avais pas forcément quelqu’un avec moi à mon époque. Je sais que pour eux, ça peut être que du plus », conclut l’ancien du PSG.