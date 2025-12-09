PSG : Il change d’équipe, jackpot pour Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les dernières semaines du quotidien d’Ibrahim Mbaye ont été particulièrement mouvementées. Entre son changement de représentants ainsi que sa décision de porter les couleurs du Sénégal plutôt que celles de la France, l’attaquant de 17 ans du PSG revit selon l’analyse du journaliste Marc Mechenoua. Explications.

« Ces joueurs ont cette liberté et je n’ai rien à dire là-dessus. Je n’ai jamais pris quelqu’un pour bloquer, l’empêcher d’aller ailleurs. Je ne le ferai pas ». En novembre dernier, dans le cadre du dernier rassemblement de l’année civile de l’équipe de France, Didier Deschamps avait été invité à s’exprimer sur le choix d’Ibrahim Mbaye de répondre favorablement à l’appel de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal. Et ce, bien que le jeune attaquant de 17 ans du PSG ait fait toutes ses classes dans les équipes de jeunes des Bleus.

Mbaye tranche pour sa sélection... Didier Deschamps a refusé de « bloquer » Mbaye libre de représenter la sélection de son choix de par ses origines. Cette réflexion a beaucoup pesé sur l’esprit du jeune titi parisien selon le journaliste Marc Mechenoua. En effet, il aurait mal géré et digéré sa période liée à son changement d’agent ainsi que les interrogations sur la sélection nationale qu’il allait représenter. Son choix a été fait et ses premières capes avec les Lions de la Téranga effectuées.