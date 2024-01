PSG : Il annonce du lourd pour ce transfert à 50M€

Benjamin Labrousse

En fin de mercato estival, le PSG avait recruté Bradley Barcola contre 50M€. Après une période d’adaptation, l’ailier de 21 ans se distingue sous les ordres de Luis Enrique, lui qui a été critiqué après une contre-performance en Ligue des Champions. Luis Fernandez lui, estime que le Français a su se montrer solide et s’avère très prometteur au sein du club parisien.

Et si le PSG avait frappé un très gros coup lors du dernier mercato estival ? En août dernier, le club de la capitale finalisait l’arrivée de Bradley Barcola en provenance de l’OL, contre un montant de 50M€ bonus compris. Un renfort de taille pour le secteur offensif de Luis Enrique, qui aurait personnellement réclamé ce transfert auprès de sa direction. Si les débuts de l’ailier de 21 ans ont parfois été timides au PSG, ce dernier n’a jamais baissé les bras.

« Barcola n’était pas le pire joueur après Newcastle »

Le 28 novembre dernier, le PSG accueillait Newcastle en Ligue des Champions au Parc des Princes. Longtemps menés, les hommes de Luis Enrique ont égalisé en toute fin de rencontre. De son côté, Bradley Barcola avait manqué de nombreuses occasions, ce qui lui avait valu son lot de critiques. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG avait tout de suite tenu à conforter son joueur : « Barcola n’était pas le pire joueur après Newcastle, et il n’est pas non plus le meilleur maintenant. C’est toujours le même Bradley Barcola que nous aimons beaucoup par sa capacité individuelle, technique, par sa jeunesse et parce qu’il a une grosse marge de progression » .

« Il est dans un état d’esprit remarquable »