PSG : «Ignoble», Barcelone se fait clasher avant le choc

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va affronter le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc au sommet au Parc des Princes, le CUP (Collectif Ultras Paris) a annoncé la couleur, profitant de l'occasion pour adresser un tacle au club emmené par Xavi.

Grâce à sa victoire contre la Real Sociedad, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Opposé au FC Barcelone, le club de la capitale va recevoir au Parc des Princes lors du match aller. Avant ce duel contre le Barça, prévu ce mercredi soir, le Collectif Ultras Paris (CUP) a publié un message fédérateur sur son compte X .

Coup dur au PSG, Luis Enrique a déjà tranché ? https://t.co/QmZByUyc2H pic.twitter.com/2eSFEEcY45 — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

«Cet ignoble Barcelone...»

« Mercredi notre équipe affronte le FC Barcelone. Pour nous le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont hier (samedi). Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement » , a écrit le CUP, avant d'en rajouter une couche.

«...si souvent favorisé par l’arbitrage»