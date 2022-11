Foot - PSG

PSG : Icardi, Wanda Nara... Histoire d’un feuilleton interminable

Publié le 12 novembre 2022 à 00h00

La rédaction

Voilà un an que Wanda Nara et Mauro Icardi ont donné naissance à un feuilleton international. Entre France, Italie, Argentine et Turquie, l’officiellement ex-couple s’est affiché dans toutes les rubriques people, avec une certaine répercussion sur la carrière du joueur du Paris Saint-Germain. Retour sur une histoire qui ne semble pas prête de se terminer...

Avant ce samedi 5 novembre, le footballeur Mauro Icardi semblait être porté disparu. Méconnaissable, celui qui a terminé deux fois en tête du classement des buteurs de Serie A ne retrouvait plus le chemin des filets. Son actualité se résumait à des gros titres dans les rubriques people, avec des histoires d’adultère, de séparations et de réconciliations rythmées par des post sur les réseaux sociaux, ce qui a grandement participé à son départ du PSG.

Mercato - PSG : Un signal surprenant envoyé par le clan Icardi ? https://t.co/XdkdR2y0sQ pic.twitter.com/0DMObmj5Sp — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Tout a commencé par une sextape d’Icardi

La Gazzetta dello Sport rappelle que tout a débuté à l’automne 2021, lorsque Wanda Nara aurait découvert une sextape de Mauro Icardi avec une actrice argentine. Un point de non-retour ? Tout le contraire, puisque c’est justement là qu'a commencé le feuilleton. L’attaquant du PSG a en effet essayé de se faire pardonner par tous les moyens, se mettant même en tort vis-à-vis de son employeur, ratant certains entrainements.

Deux nouveaux compagnons ?

Du côté de Wanda Nara, une réconciliation n’a toutefois pas semblé possible. Comme elle l’a récemment annoncé dans un entretien diffusé sur la télévision italienne, le couple serait définitivement séparé depuis deux mois. La show-girl argentine aurait d’ailleurs trouvé un autre compagnon avec le rapper L-Gante, sans qu’une véritable relation ne soit confirmée. Mauro Icardi ne serait pas en reste, puisque les médias turcs parlent d’une relation avec l’actrice Devrim Ozkan.

La dernière rencontre à Istanbul

Le dernier épisode de ce feuilleton s’est déroulé tout récemment, puisque Wanda Nara et Mauro Icardi auraient été aperçus ensemble à Istanbul. Les deux étaient notamment en tribune lors de la rencontre de Coupe de Turquie entre Galatasaray et Ofspor (2-1), ce qui a forcément alimenté les spéculations autour d’une possible réconciliation. Les publication Instagram de Wanda Nara n’ont en rien calmé les choses, tandis que Mauro Icardi a retrouvé le sourire sur le terrain... puisque depuis le 5 novembre il est redevenu un footballeur, avec un premier doublé depuis plus d’un an et demi.