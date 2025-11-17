PSG : Hakimi avec des stars, c’est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable star de l'effectif du PSG, Achraf Hakimi est un joueur indispensable qui a fait ses preuves au fil des années. Le Marocain de 27 ans s'est encore illustré au cours de l'année et il fait partie des favoris pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Il y aura une forte concurrence.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Achraf Hakimi est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Le joueur marocain a encore des chances d'étoffer un peu plus son palmarès sur le plan personnel puisqu'il fait partie des 3 finalistes pour le prix du meilleur joueur africain décerné par la Confédération africaine de football (CAF).

Hakimi en concurrence avec 2 stars Ce dimanche, la CAF a ainsi dévoilé les trois finalistes qui tenteront de décrocher ce prestigieux prix : Achraf Hakimi donc, mais aussi Mohamed Salah et Victor Osimhen. L'Egyptien, 4ème du Ballon d'Or 2025, est un adversaire redoutable tout comme le Nigérian, qui avait remporté ce trophée en 2023.