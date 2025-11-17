PSG : Hakimi avec des stars, c’est confirmé !

Véritable star de l'effectif du PSG, Achraf Hakimi est un joueur indispensable qui a fait ses preuves au fil des années. Le Marocain de 27 ans s'est encore illustré au cours de l'année et il fait partie des favoris pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Il y aura une forte concurrence.
Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Achraf Hakimi est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Le joueur marocain a encore des chances d'étoffer un peu plus son palmarès sur le plan personnel puisqu'il fait partie des 3 finalistes pour le prix du meilleur joueur africain décerné par la Confédération africaine de football (CAF).
Hakimi en concurrence avec 2 stars
Ce dimanche, la CAF a ainsi dévoilé les trois finalistes qui tenteront de décrocher ce prestigieux prix : Achraf Hakimi donc, mais aussi Mohamed Salah et Victor Osimhen. L'Egyptien, 4ème du Ballon d'Or 2025, est un adversaire redoutable tout comme le Nigérian, qui avait remporté ce trophée en 2023.
Grande première pour Hakimi ?
6ème du Ballon d'Or, Achraf Hakimi était déjà parmi les finalistes en 2023 et en 2024. Sa saison exceptionnelle avec le PSG le place peut-être comme le favori avant le verdict final qui sera connu mercredi prochain. Il s'agirait ainsi d'une grande première pour le Marocain.