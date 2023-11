PSG : Haaland est passé devant Mbappé

Amadou Diawara

Buteur ce mercredi soir avec Manchester City, Erling Haaland a inscrit sa 40ème réalisation en Ligue des Champions. Agé de 23 ans et 4 mois, l'international norvégien fait mieux que Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 du PSG avait atteint cette barre symbolique à 23 ans et 10 mois. De son côté, Lionel Messi a dû attendre ses 24 ans.

Ce mercredi soir, Manchester City recevait le RB Leipzig à l'Etihad Stadium, et ce, pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Grâce notamment à Erling Haaland, qui a ouvert le score à la 54ème minute de jeu, les Citizens de Pep Guardiola se sont imposés 3-2.

Haaland a inscrit 40 buts en Ligue des Champions

Buteur face au RB Leipzig ce mercredi soir, Erling Haaland a inscrit la 40ème réalisation de sa carrière en Ligue des Champions. Dans le même temps, le numéro 9 de Manchester City a battu un record de Kylian Mbappé, la star du PSG.

Mercato : Le PSG engagé dans un bras de fer pour un joueur de Deschamps https://t.co/p4gfrxcqDb pic.twitter.com/URCHBduwQS — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Haaland plus précoce que Mbappé et Messi