PSG : Une star déjà de retour ? Une mauvaise nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Capitaine emblématique du PSG avec qui il aura soulevé 7 fois le championnat de France, Thiago Silva semble épanoui du côté de Chelsea. Mais alors qu’un potentiel retour du Brésilien à Paris a été évoqué, ce dernier, désormais âgé de 39 ans et bientôt en fin de contrat, semble privilégier un retour au pays. Explications.

Le PSG attendu au tournant. En plein cœur d’une refonte de son effectif ainsi que de son projet sportif, le club parisien pourrait se renforcer sur le mercato hivernal. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité début novembre, Paris souhaite boucler au moins une arrivée en janvier. Mais quid de la saison prochaine ?

Thiago Silva prêt à retourner au PSG ?

Dernièrement, CaughtOffside a évoqué la possibilité d’un retour de Thiago Silva au PSG. Si rien n’est acté, le défenseur de 39 ans arrive en fin de contrat à la fin de la saison, alors que le média affirme qu’un retour à Paris n’est pas une option à exclure pour le Brésilien.

« Il semble qu'il veuille jouer au moins un an au Brésil »