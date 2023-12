PSG : La presse espagnole se lâche, un choc est annoncé

Benjamin Labrousse

Suite à son match nul obtenu ce mardi soir face à Newcastle en Ligue des Champions, le PSG reste maître de son destin pour une qualification en 8èmes de finale. Alors que ces dernières années, le club parisien a croisé la route du FC Barcelone à plusieurs reprises, la presse espagnole entrevoit déjà un possible affrontement entre les deux clubs.

Tout reste à jouer. Alors que le PSG a désormais son sort entre les mains et disputera une « finale » face au Borussia Dortmund le 13 décembre prochain pour sa qualification en 8èmes de finale de la Ligue des Champions, certains clubs le sont déjà. Mais surtout, certains médias étrangers commencent d’ores et déjà à anticiper les futures confrontations directes des clubs en lice. Et à ce propos, le média catalan SPORT a dédié une analyse d’un possible choc entre le PSG et le FC Barcelone.

Mercato : Vers un incroyable retour au PSG ? Il dit tout https://t.co/5f5VUnGJxa pic.twitter.com/smMECUYT4D — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

La presse espagnole imagine un duel PSG/Barcelone

Deux équipes qui ne se connaissent que trop bien. Si la remontada de 2017 est encore présente dans les têtes des fans de football, le triplé de Kylian Mbappé sur la pelouse du Camp Nou en février 2021 l’est aussi. Quasiment assuré de terminer premier de son groupe, le Barça pourrait donc tomber sur une équipe du PSG « compliquée » (à jouer ndlr), si le club parisien en venait à terminer deuxième du groupe F.

Des possibles retrouvailles pour Dembélé et Luis Enrique