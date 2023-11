Une catastrophe évitée grâce au PSG ?

Amadou Diawara

Depuis la saison 2003-2004, la France a toujours eu au moins un représentant en huitième de finale de la Ligue des Champions. Alors que le RC Lens est déjà assuré de ne pas disputer le prochain tour de la C1, le PSG reste l'unique chance tricolore. Et pour valider son ticket à l'issue de la phase de groupes, le club emmené par Luis Enrique n'a pas le droit à l'erreur face au Borussia Dortmund.

Alors que l'OM n'a pas passé le tour préliminaire de la Ligue des Champions, le PSG et le RC Lens sont actuellement les seules clubs français en lice. A l'issue de la cinquième journée de la phase de groupes en C1 , le PSG peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale, contrairement au RC Lens.

Le PSG est la dernière chance française en C1

Ayant hérité du groupe de la mort (F), le PSG est actuellement 2ème avec 7 points, derrière le Borussia Dortmund (1er, 10 points) et devant Newcastle et l'AC Milan, qui ont 5 points. Le club de la capitale a donc son destin entre ses mains. Toutefois, en cas de faux pas contre le BVB le 13 décembre, le PSG pourrait ne pas disputer la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions. Ce qui serait une catastrophe en France.

La France est sur une série de 20 ans