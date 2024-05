PSG : Gros clash en coulisses entre Mbappé et Al-Khelaïfi !

Hugo Chirossel

Après y avoir passé sept années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG en juin prochain à la fin de son contrat. Un départ de l’attaquant âgé de 25 ans a officialisé vendredi dernier dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il n’a pas cité Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier lui aurait demandé des explications, ce qui aurait conduit à une explication musclée entre les deux hommes.

Comme attendu depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Quelques jours après l’élimination face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions, l’international français a officialisé vendredi dernier son intention de ne pas prolonger et de quitter le club libre en juin prochain, lui qui devrait prendre la direction du Real Madrid.

Mercato - PSG : Mbappé fait une improbable demande avant son arrivée au Real Madrid ! https://t.co/aZtuykVcoi pic.twitter.com/31SlR5b1zL — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

Mbappé n’a pas cité Al-Khelaïfi d’adieu

Une annonce que Kylian Mbappé a faite dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. L’attaquant de 25 ans en a profité pour remercier les coéquipiers, entraîneurs et dirigeants qu’il a côtoyés lors de ses sept années au PSG. Mais il n’a cité le nom de son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Gros clash entre Mbappé et Al-Khelaïfi