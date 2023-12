PSG : Grande nouvelle pour Zaïre-Emery après sa masterclass ?

Alexis Brunet

Face au Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery a permis au PSG d'accrocher le match nul, en égalisant à la 57ème minute de jeu. Une réalisation qui a fait entrer le milieu de terrain dans l'histoire, puisqu'il est devenu à ce moment-là le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des champions. Un record malheureusement battu quelques minutes plus tard par George Ilenikhena. Mais finalement ce dernier ne pourra pas s'enorgueillir de ce titre, et le joueur du PSG récupère donc son titre.

Le PSG était au pied du mur face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale devait gagner pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des champions. Finalement Paris n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, mais la victoire de l'AC Milan contre Newcastle a permis au champion de France d'accéder à la phase à élimination directe.

Warren Zaïre-Emery a sauvé le PSG

Le PSG peut remercier Warren Zaïre-Emery. C'est le jeune milieu de terrain parisien qui a offert le point du match nul à son club formateur, en égalisant à la 57ème minute de jeu. Un but qui a une grande importance.

Zaïre-Emery garde son record