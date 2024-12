PSG : Grande annonce de Riolo sur le clash Mbappé-Al-Khelaïfi !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ne se sont pas du tout quittés en bons termes. En effet, les deux hommes sont allés au clash avant le départ du joueur vers le Real Madrid l'été dernier. D'ailleurs, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP pour que le PSG lui verse les 55M€ de salaires et primes dus.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger. En effet, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid l'été dernier.

Mbappé va accorder une interview à Canal +

Furieux de voir Kylian Mbappé changer de club librement et gratuitement, Nasser Al-Khelaïfi est allé au clash avec lui. D'ailleurs, l'actuel numéro 9 du Real Madrid a saisi la commission juridique de la LFP pour que le PSG lui paye les 55M€ de salaires et primes non versés la saison dernière. Malgré tout, Kylian Mbappé ne devrait pas casser du sucre sur le dos de son ancien président lors de sa prochaine sortie médiatique.

«Il ne sera pas dur ou vindicatif à l'égard de Nasser Al-Khelaïfi»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a affirmé que Kylian Mbappé n'allait pas tacler Nasser Al-Khelaïfi lors de son interview à venir pour Canal +. « Il n'y aura pas de règlement de compte. C'est une interview plutôt posée, en mode "onde positive". Il ne sera même pas dur ou vindicatif à l'égard de Nasser Al-Khelaïfi dont il va parler dans des termes plutôt light. Stockholm sera évoqué, sa santé mentale sera évoquée, l'équipe de France, sa rentrée avec le Real, sa relation avec les supporters du PSG, donc pas mal de sujets », a précisé le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.