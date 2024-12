PSG : «Boulard surdimensionné», Luis Enrique se fait encore clasher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi critique à l'égard de Luis Enrique dont il dénonce les méthodes depuis maintenant des mois au PSG, Daniel Riolo se lâche sur les coulisses de la prolongation de contrat du technicien espagnol, qui semble déjà actée. Et Riolo se montre une nouvelle fois très offensif dans ses propos sur l'entraîneur du PSG...

Malgré les résultats du PSG qui s'avèrent plutôt décevants en ce moment, avec notamment une qualification en Ligue des Champions qui pourrait être compromise, tout serait acté en interne pour la prolongation de contrat de Luis Enrique. Le technicien espagnol s'apprête donc à fixer son avenir dans la capitale, ce qui ne plait pas forcément à Daniel Riolo qui a toujours autant de mal avec la méthode Enrique au PSG.

Une star réclame un transfert à 80M€, le PSG va jubiler https://t.co/QFT1fWh7iT pic.twitter.com/cDc0arHyhq — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Il a déjà un boulard surdimensionné »

Mercredi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Riolo s'est lâché sur le cas Luis Enrique au PSG : « La prolongation, faite dans un timing hallucinant, juste avant Arsenal, fait que Luis Enrique, qui a déjà un boulard surdimensionné, est passé en montgolfière. Durant la période entre les matches d'Arsenal et de Nantes, on a atteint des sommets. Il ne touchait plus terre », lâche le chroniqueur.

« Tout le monde s'est parlé »

Riolo évoque également les tensions révélées dans la presse entre Luis Enrique et les joueurs du PSG, qui ont récemment mis les choses à plat : « Cela s'est très mal passé. Mais compte tenu des résultats, il y a une sorte de mise au point où tout le monde s'est parlé, et il est redescendu de deux étages. Ce qui est plus à mettre à son crédit ». La suite au prochain épisode...