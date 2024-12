PSG : Riolo annonce un gros rebondissement pour le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Habitué à être plutôt calme sur le mercato hivernal, le PSG l’avait également été l’année dernière avec deux recrues d’avenir (Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo). Mais alors qu’en interne, Luis Enrique commence à se plaindre de plus en plus de son effectif, Paris pourrait tenter de recruter deux cadors en janvier prochain selon Daniel Riolo.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique est toujours resté fidèle à sa méthode, notamment en ce qui concerne son effectif. En public, jamais le coach espagnol ne se plaindra de certains manques, lui qui a si souvent vanté le mercato estival réalisé par Luis Campos.

Le PSG change son fusil d’épaule pour le mercato hivernal

Mais en interne, l’affaire serait bien différente. Selon RMC Sport, Luis Enrique est conscient que son effectif a besoin d’être renforcé, et ce à des postes bien définis. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo est justement revenu plus en détail sur ce revirement de situation du côté du PSG. « Puisque Luis Enrique revient sur ce qu'il avait dit, il veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort », a confié l’éditorialiste avant de poursuivre.

« Ça discute de manière assez sérieuse »

« Notamment sur un dossier dont il ne voulait pas cet été, à savoir Victor Osimhen qui est un prix beaucoup moins élevé. L'été dernier, De Laurentiis réclamait 220M€ pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant c'est fini ce package. Et il pourrait y avoir une ouverture cet hiver, ça discute de manière assez sérieuse puisque Kolo Muani va partir, une place devant va se libérer. Il y aura probablement deux autres joueurs qui pourraient arriver. Le club vise notamment deux joueurs en Premier League », conclut Riolo. A suivre...