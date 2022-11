PSG : Galtier lance une révolution, il s’explique

Arthur Montagne

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier a effectué plusieurs changements tactiques importants, à commencer par l’instauration d’une défense à trois axiaux. Le technicien français justifie ses choix.

L'été dernier, le PSG a décidé de remplacer Mauricio Pochettino par Christophe Galtier. Et rapidement, l'ancien coach du LOSC a pris une décision forte en installant un système à trois défenseurs centraux. Un choix fort qu'il a expliqué au micro de RMC .

«Il a fallu travailler sur un seul système au départ»

« Il a fallu travailler sur un seul système au départ. C’était très clair avec Luis Campos. Il fallait un schéma différent à la saison dernière. Au fur et à mesure, je l’ai fait évoluer pour deux raisons. La première : nous avons recruté trois milieux de terrain. Ils sont arrivés très tard dans la préparation, avec des degrés de forme très différents. (…) Ce système (celui à trois défenseurs, NDLR) a ses limites, notamment en ce qui concerne les deux milieux », assure l'entraîneur du PSG avant d'évoquer son bilan.

«On est devant, on est invaincus»