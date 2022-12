PSG : Galtier justifie son choix fort avec le frère de Kylian Mbappé

La rédaction

Alors que de nombreux joueurs du PSG ont disputé la Coupe du monde au Qatar, le club de la capitale a retrouvé les terrains ce vendredi, affrontant le Paris FC en match amical. L'occasion pour Christophe Galtier d'offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs de l'effectif parisien, et en particulier à Ethan Mbappé. Interrogé après la rencontre, le coach du PSG a expliqué pourquoi il avait donné du temps de jeu au frère de Kylian Mbappé.

Quoi qu'il arrive, le PSG aura un champion du monde au sein de son effectif : Lionel Messi en cas de victoire argentine ou Kylian Mbappé si c'est la France qui l'emporte. Alors que l'effectif parisien est largement diminué en raison de l'absence des mondialistes, Christophe Galtier a pu compter sur les jeunes titis lors du match de reprise face au Paris FC.

«Il y avait de l'enthousiasme, du sérieux, de la qualité technique»

Pour ce match de reprise, Christophe Galtier s'est largement appuyé sur les jeunes titis parisiens et le tacticien français a offert ses 15 premières minutes en équipe première à Ethan Mbappé. Un choix que le coach du PSG a expliqué après la rencontre. « Il y avait l'intérêt de voir nos jeunes, ceux qui sont tout le temps avec nous. Je voulais voir s'ils assimilaient tout ce qu'il faut avoir pour le très haut niveau. Dans ce sens-là, aussi, c'est très intéressant. Et aussi voir des plus jeunes qui s'entraînent avec nous depuis la reprise, parce que notre effectif est très réduit. Beaucoup de satisfaction en ce sens-là, parce qu'il y avait de l'enthousiasme, du sérieux, de la qualité technique. Beaucoup de répétitions des choses qui ont été mises en place sur les quinze jours de reprise », a confié Christophe Galtier après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe .

Des jeunes bien entourés

Alors que les deux équipes ont convenu d'un match de 60 minutes afin de reprendre tranquillement, le PSG s'est imposé (2-1) grâce à des buts de Nordi Mukiele et d'Ismaël Gharbi. Le jeune parisien s'est illustré lors de la rencontre, où il était titulaire avec El Chadaille Bitshiabu et Ilyes Housni notamment. Alors qu'il a remplacé Fabian Ruiz en fin de match, Ethan Mbappé a pu évoluer aux côtés de cadres de l'équipe première comme Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Juan Bernat.