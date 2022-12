Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur les tensions entre Mbappé et Neymar

Hugo Chirossel

Si tout va bien pour le PSG d’un point de vue sportif, le club de la capitale a tout de même dû faire face à de nombreuses polémiques. La relation entre Neymar et Kylian Mbappé a interrogé, notamment après l’épisode du penaltygate face à Montpellier. Mais les rapports entre les deux hommes auraient surtout commencé à se détériorer après la prolongation de l’international français en fin de saison dernière.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et confortablement installé en tête de la Ligue 1, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Avant cela, les Parisiens ont réussi à conserver Kylian Mbappé en fin de saison dernière. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat, l’international français était pressenti pour rejoindre le Real Madrid, déjà prêt à l’accueillir. Mais finalement, l’attaquant âgé de 23 ans s’est laissé convaincre par les arguments du PSG et a décidé de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024, avec une option pour une année supplémentaire. Pourtant, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar soulève toujours autant de questions au PSG.

La prolongation de Mbappé, élément déclencheur

Alors que les deux hommes semblaient proches au moment de leur arrivée en 2017, leurs rapports sont plus froids ces derniers temps. D’après The Telegraph , cela se serait accentué en mai dernier, au moment où Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG. Il faut dire que pour rester, l’international français aurait réclamé à ses dirigeants le départ du Brésilien, comme l’indiquait la Gazzetta dello Sport récemment. Sauf que Neymar n’avait pas l’intention de quitter le club, compliquant sérieusement son transfert.

Des tensions présentes en interne