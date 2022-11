Mercato - PSG : C’est confirmé, Mbappé a réclamé le transfert de Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Même si sur le terrain leur relation semble idéale, Neymar et Kylian Mbappé ne seraient pas proches. Bien au contraire. Comme le confirme la presse italienne, l'international brésilien serait toujours très remonté contre son partenaire. Et pour cause, ce dernier aurait réclamé son transfert lors du dernier mercato estival. Un épisode que n'a pas digéré Neymar.

La relation entre Kylian Mbappé et Neymar a alterné le chaud et froid. Et selon les dernières informations divulguées par la presse italienne, elle serait glaciale en ce moment, même si les deux joueurs ne laissent rien paraître sur le terrain. A en croire la Gazzetta dello Sport, Neymar serait toujours très remonté contre son partenaire.

Neymar poussé vers la sortie par Mbappé

Le média italien dévoile la raison principale. Après sa prolongation au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé aurait réclamé à ses dirigeants le départ de Neymar. Les dirigeants parisiens ont tenté d'accéder à la demande de l'international français en le poussant vers la sortie et en lui cherchant une nouvelle équipe. Une tentative vaine puisque Neymar n'avait pas l'intention de quitter le PSG cet été et aucune formation n'avait le moyens de supporter son salaire.

Daniel Alves monte au créneau pour Neymar

Le comportement de Kylian Mbappé a fait réagir certains coéquipiers de Neymar comme Daniel Alves. « Mbappé est un phénomène qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénoménaux que lui » a déclaré l'ancien joueur du PSG. Et selon Daniel Riolo, cette sortie doit être prise au sérieuse car elle reflète bien la situation tendue entre les deux hommes.

« C’est la confirmation qu’entre Neymar et Mbappé, ça n’a jamais été la grande folie »