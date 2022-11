Foot - PSG

PSG : Galtier envoie un énorme message à Neymar

Publié le 6 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lorient en Ligue 1 ce dimanche, Christophe Galtier s'est notamment prononcé sur le début de saison très abouti de Neymar. Et le coach du PSG dévoile ce qu'il demande réellement à l'international brésilien.

Après une saison plus que décevante, Neymar est redevenu un joueur clé du PSG. Le Brésilien brille de le système mis en place par Christophe Galtier comme en témoignent ses 14 buts de 11 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et le technicien français décrypte le renouveau de Neymar.

«Il a l'envie d'être très mobile»

« Je lui demande d'être bon et efficace et surtout d'avoir une grosse relation avec Messi et Mbappé sur le terrain. C'est indispensable pour marquer. Il a l'envie d'être très mobile, travailler pour ressortir les ballons et donner un coup de main sur les temps faibles », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre

«C'est le joueur qui fait le lien avec la défense et l'attaque»