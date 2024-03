PSG : Excellentes nouvelles pour Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Le 17 février dernier, Marquinhos avait été touché au mollet. Le défenseur du PSG avait ensuite manqué les rendez-vous face à Rennes, le 25 février, puis face à Monaco vendredi. Si cela avait également été le cas pour Danilo Pereira, les deux défenseurs centraux se sont entraînés normalement ce lundi, à désormais 24 heures du choc de Ligue des Champions face à la Real Sociedad.

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad. Après un succès au match aller de ces 8èmes de finale de la Ligue des Champions (2-0, le 14 février), les hommes de Luis Enrique auront à cœur d’aller chercher une qualification en quarts. Mais avec quel onze de départ ? Ces dernières semaines, la défense centrale parisienne a été minée par les blessures.

Deux coups durs au PSG

Après les forfaits jusqu’en fin de saison de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar, le PSG a subi un coup dur avec les blessures de Marquinhos et de Danilo Pereira. Le premier, touché au mollet face à Nantes le 17 février dernier, n’a pas pu prendre part aux deux dernières rencontres du club parisien face à Rennes et Monaco. Touché à la cuisse droite à l’entraînement, le Portugais avait lui aussi manqué le match de vendredi dernier.

Nouvelles rassurantes pour Marquinhos et Danilo