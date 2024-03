Le PSG fait une grande annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son succès à l’aller (2-0), le PSG s’apprête à retrouver la Real Sociedad ce mardi afin d’aller chercher son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un rendez-vous décisif pour le club de la capitale, qui pourra compter sur Marquinhos et Danilo, du voyage en Espagne.

C’est la fin de l’incertitude. Alors que Luis Enrique est déjà privé de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe en défense, Marquinhos et Danilo Pereira se sont rajoutés à la liste des blessés ces derniers jours. Le défenseur brésilien souffre du mollet depuis le match à Nantes le 17 février dernier tandis que le polyvalent portugais n’a pas pris part au déplacement à Monaco ce week-end à cause d’une douleur au mollet. Plus de peur que de mal pour les deux joueurs.

Marquinhos et Danilo Pereira du déplacement

Comme évoqué ces dernières heures, Marquinhos et Danilo Pereira seront bien à la disposition de Luis Enrique pour le déplacement en Espagne. Les deux joueurs figurent dans le groupe du PSG, alors que la délégation parisienne arrivera sur place ce lundi midi.

Asensio est forfait

Si Nuno Mendes est convoqué pour la première fois dans le groupe en Ligue des champions, Marco Asensio est quant à lui forfait. Touché à l’ischio-jambier droit contre Monaco, l’Espagnol restera en soins cette semaine comme l’a indiqué le club dans son point médical…