PSG : En privé, Mbappé lâche une énorme annonce

La rédaction

En privé, Kylian Mbappé ne cache pas ses ambitions. A 24 ans, le joueur du PSG a noté plusieurs objectifs sur la liste, notamment celui de remporter le Ballon d'Or. Pour l'instant, sa meilleure place reste une quatrième place en 2018, année de sa victoire au Mondial. Ballon d'Or 1994, Hristo Stoitchkov lui a glissé quelques conseils.

A 24 ans, Kylian Mbappé présente déjà un palmarès XXL. Mais le joueur du PSG n'a pas encore réalisé tous ses objectifs. Evidemment, la star française espère soulever, un jour, la prestigieuse Ligue des champions. Mais Mbappé ne perd pas de vue certains trophées individuels, notamment le Ballon d'Or. Sixième l'année dernière, il espère faire mieux comme l'a souligné Hristo Stoitchkov, vainqueur de ce trophée en 1994.

PSG : Avant son transfert, Messi a révélé un secret à Neymar https://t.co/Zn4IlCtsnx pic.twitter.com/hqSngGFCCD — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Mbappé veut mettre la main sur le Ballon d'Or

« Nous avons parlé hors caméra, et il m’a dit que son plus grand rêve est de gagner la Ballon d’Or. Je l’ai suivi lors de ses premiers pas (...) Kylian est un type formidable et très humble, même si certains disent qu’il est arrogant, mais ce n’est pas le cas. Il est très posé, et il sait très bien ce qu’il veut faire. J’espère que tôt ou tard, Kylian aura l’occasion de soulever le Ballon d’Or parce qu’il le mérite » a-t-il lâché. Mais selon lui, Mbappé doit quitter le PSG pour passer un cap.

Stoitchkov encourage Mbappé à aller voir ailleurs