PSG : En plein feuilleton, Kylian Mbappé s’enflamme sur Instagram !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au cœur d’un feuilleton interminable sur son avenir au PSG qui pose plus que jamais question, Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains. L’international français a inscrit le deuxième but parisien mais il a surtout joué pour la première fois aux côtés de son petit frère, Ethan.

Alors que son avenir au PSG est le principal sujet de discussion depuis des semaines, Kylian Mbappé faisait son grand retour sur les terrains ce vendredi. A l’occasion du premier match amical du PSG contre Le Havre, le Français est entré en deuxième mi-temps.

Kylian Mbappé déjà buteur

Et visiblement, Mbappé n’a pas laissé son instinct de buteur à Miami ou au Cameroun. Bien servi par la recrue Cher Ndour, l’attaquant du PSG a inscrit le second but de son équipe. Mais cette première rencontre de cette nouvelle ère marquait surtout un petit événement pour le clan Mbappé : Kylian a joué son premier match avec Ethan, son petit frère.

Ethan Mbappe to Kylian Mbappe 🔥 pic.twitter.com/7IY4KOCCTO — N (@Nino12x) July 21, 2023

Un Mbappé en cache un autre