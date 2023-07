Ligotée et dépouillée, une star du PSG a vécu une nuit d'horreur

Jean de Teyssière

C'est une terrible nuit que vient de traverser Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG a été victime, avec sa compagne, d'une violente intrusion dans leur domicile du 8ème arrondissement de Paris, alors qu'ils dormaient. Des malfaiteurs les auraient ligotés et dépouillés. La somme du préjudice s'élèverait à au moins 500.000€. Les agresseurs seraient toujours en fuite.

Les cambriolages de joueurs de football du PSG se poursuivent. Après Angel Di Maria et Marquinhos le même soir de mars 2021, voici qu'un autre joueur parisien a subi un cambriolage, qui aurait été très violent.

Les discussions sont lancées, le PSG prépare un coup surprenant https://t.co/iJ4BCvp09k pic.twitter.com/Mm1j2I67z1 — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Donnarumma et sa compagne victimes d'un cambriolage

Alors que Gianluigi Donnarumma et sa compagne dormaient paisiblement dans leur appartement situé dans le 8ème arrondissement de Paris, des cambrioleurs seraient parvenus à entrer dans leur domicile avant de les maintenir, les ligoter et ayant commis sur eux des violences. D'après les informations d' Actu17 confirmées depuis par BFMTV , ils auraient ensuite cambriolé leur domicile et seraient partis avec un butin avoisinant les 500 000€.

Ils trouvent refuge à l'hôtel

Choqués, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont réussi à se réfugier dans un hôtel parisien situé juste à côté. Le personnel de l'établissement aurait ensuite appelé la police et a pris en charge le couple, sous le choc. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne s'est saisie de l'enquête, pendant que le gardien du PSG et sa compagne se dirigeaient à l'hôpital pour y recevoir des soins.